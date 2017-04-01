  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKARegaip kandiliniz mübarek olsun

Güle güle Güdük Necmi!

»
Güle güle Güdük Necmi!
Sosyal medyada ünlüler büyük usta Halit Akçatepe'nin vefatının ardından duygusal mesajlar paylaştı.

Cem Yılmaz: Başımız sağolsun… Ustamız Halit Akçatepe’nin mekanı cennet olsun.

Halil Sezai: Başımız sağolsun. Halit Akçatepe vefat etmiş. Mekanı cennet olsun.

Pınar Altuğ: Hoşçakal Güdük Necmi…
Ebru Gündeş: Nasıl üzüldüm anlatamam. Çocukluğumun ‘Gülen Gözler’i mekanın cennet olsun, nurlar içinde uyu büyük usta.
Zafer Algöz: Hababam Sınıfı’ndan bir abimiz daha gitti. Mekanın cennet Olsun…
Erhan Yazıcıoğlu : Onunla en güzel anılarımı hep Habamam Sınıfı’nın ses stüdyolarında dublaj yaparken yaşadım. Samimi, içten, esprili paylaşımlardı. Çok üzüldüm. Bazen hiç ölmeyeceğini düşündüğünüz insanlar vardır. Halit Abi de benim için öyleydi. Umarım unutturulmaz bu büyük çınar. Gerçekten sadece tiyatroya değil Türk sineması için de çok önemli tiplemeler kazandırmıştır  ve Türk Tiyatrosu’na iyi bir örnek olmuştur.
Gupse Özay: Sen de mi…Cem Davran: Güle güle ağabey.
Celil Nalçakan: Bu kadar güzel gülünen zamanlara hasret… Böyle güzel gülen adamlara rahmet…SUAVİ: Ve, sevinçlerimiz bile kursağımız
SUAVİ: Ve, sevinçlerimiz bile kursağımızda kalır… Güle güle Halit Akçatepe. Mekanın ışık olsun. Üzgünüm.
Ayşen Gruda: Halit Akçatepe, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük değerlerindendir. Buradan vicdan yoksunu yapımcılara sesleniyorum: Bir sanatçı ölünce mi kıymete biner? Biz o filmleri Madagaskar’da çekseydik, telif hakkımızı çoktan almıştık. Emek hırsızlığıyla isim yaptılar. Yazıklar olsun. Bizi sadece halk anladı. Kimseye anlatamadık derdimizi. Hepimizin başı sağ olsun.
Arda Turan: Halit Akçatepeyi kaybetmişiz büyük ustalar artık beraber nur içinde yatsınlar sizi unutmayacağız
Şükran Ovalı: 3 güzel yürek cennette buluşmaları ümidi ile…

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 şüpheli hakkında...01 Nisan 2017 Cumartesi 11:47
  • Öksüz ailesinin telefon trafiği01 Nisan 2017 Cumartesi 11:44
  • Diyarbakır Erdoğan'ı bekliyor!01 Nisan 2017 Cumartesi 11:43
  • KHK ile program yasaklanmamalı31 Mart 2017 Cuma 22:34
  • D'S Damat İzmir mağazasını açtı.31 Mart 2017 Cuma 17:19
  • Halit Akçepe hayatını kaybetti31 Mart 2017 Cuma 16:40
  • Zarrab bizim adamımız!31 Mart 2017 Cuma 16:35
  • Kılıçdaroğlu uzaylı, Erdoğan hortumcu!31 Mart 2017 Cuma 16:29
  • Yürek dayanamadı!31 Mart 2017 Cuma 16:26
  • Kadıköy çok tehlikeli!31 Mart 2017 Cuma 16:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim