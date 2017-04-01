Güle güle Güdük Necmi!

Sosyal medyada ünlüler büyük usta Halit Akçatepe'nin vefatının ardından duygusal mesajlar paylaştı.

Cem Yılmaz: Başımız sağolsun… Ustamız Halit Akçatepe’nin mekanı cennet olsun.

Halil Sezai: Başımız sağolsun. Halit Akçatepe vefat etmiş. Mekanı cennet olsun.

Pınar Altuğ: Hoşçakal Güdük Necmi…

Ebru Gündeş: Nasıl üzüldüm anlatamam. Çocukluğumun ‘Gülen Gözler’i mekanın cennet olsun, nurlar içinde uyu büyük usta.

Zafer Algöz: Hababam Sınıfı’ndan bir abimiz daha gitti. Mekanın cennet Olsun…

Erhan Yazıcıoğlu : Onunla en güzel anılarımı hep Habamam Sınıfı’nın ses stüdyolarında dublaj yaparken yaşadım. Samimi, içten, esprili paylaşımlardı. Çok üzüldüm. Bazen hiç ölmeyeceğini düşündüğünüz insanlar vardır. Halit Abi de benim için öyleydi. Umarım unutturulmaz bu büyük çınar. Gerçekten sadece tiyatroya değil Türk sineması için de çok önemli tiplemeler kazandırmıştır ve Türk Tiyatrosu’na iyi bir örnek olmuştur.

Gupse Özay: Sen de mi…Cem Davran: Güle güle ağabey.

Celil Nalçakan: Bu kadar güzel gülünen zamanlara hasret… Böyle güzel gülen adamlara rahmet…SUAVİ: Ve, sevinçlerimiz bile kursağımız

SUAVİ: Ve, sevinçlerimiz bile kursağımızda kalır… Güle güle Halit Akçatepe. Mekanın ışık olsun. Üzgünüm.

Ayşen Gruda: Halit Akçatepe, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük değerlerindendir. Buradan vicdan yoksunu yapımcılara sesleniyorum: Bir sanatçı ölünce mi kıymete biner? Biz o filmleri Madagaskar’da çekseydik, telif hakkımızı çoktan almıştık. Emek hırsızlığıyla isim yaptılar. Yazıklar olsun. Bizi sadece halk anladı. Kimseye anlatamadık derdimizi. Hepimizin başı sağ olsun.

Arda Turan: Halit Akçatepeyi kaybetmişiz büyük ustalar artık beraber nur içinde yatsınlar sizi unutmayacağız

Şükran Ovalı: 3 güzel yürek cennette buluşmaları ümidi ile…