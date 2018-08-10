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Güldür Güldür Show hangi kanala transfer oldu?

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Güldür Güldür Show hangi kanala transfer oldu?
Show TV'nin fenomen eğlence programı 'Güldür Güldür Show'un, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e transfer olduğu iddia edildi

Güldür Güldür Show'un bittiği iddiasından sonra yeni bir haber geldi. 'Güldür Güldür Show' transfer oldu. Haberi Mesut Yar duyurdu.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Güldür Güldür Transfer Oldular" başlıklı yazısı şöyle:

"Hadi bir ilki daha paylaşalım. Hani bundan bir ay kadar önce 'Güldür Güldür Show' son buldu' diye yazmıştım. Hemen akabinde de sevgili Ali Sunal'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya binaen Ocak 2019'a kadar ara verildiğini duyurdum.

Şimdi sanırım hiç kimsenin 'o iş öyle değil' diyemeyeceği haberi patlatıyorum; Güldür Güldür Show, TV8'e transfer oldu.

Üstelik ocak ayında filan değil ekim ayında yayında olacak. Üstelik kadrosunu da yaptığı transferlerle bir hayli güçlendirecek.

Daha birçok üstelik var ama onu da sevgili meslektaşlarım not düşsünler. Nalıncı keseri gibi hep kendimize yontmayalım değil mi ama?"

 

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