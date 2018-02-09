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Gülben'in Avukatı Vukuatlı Geçmişi

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Gülben'in Avukatı Vukuatlı Geçmişi
Bir dönem Jet Fadıl'ı yargılayan hakim Ahmet Rıza Polat ile yemek yemesi gündeme bomba gibi düşmüş, hakim Ahmet Rıza'nın hakimliği elinden alınmıştı.

Halk arasında Jet Fadıl olarak bilinen, batık JET-PA'nın eski sahibi Fadıl Akgündüz'ün 1999 yılında 'meclise hakaret' suçundan yargılayan hakim Ahmet Rıza Polat, Jet Fadıl ile yemek yerken görüntülenmişti. Jet Fadıl'ın Avukatı olan Altun Emre ile, yargılayan hakim arasındaki aşk iddiaları ise o dönemde bomba etkisi yaratmıştı.

 

O dönem Jet Fadıl'ın avukatlığını yapan Altun Emre, şimdilerde başka bir olay ile gündemde. Yıllar önce Jet Fadıl'ın avukaltığını yapan Emre, şu sıralar Gülben Ergen'in avukatlığını yapmakta ve Seren Serengil olayı ile ilgili açıklamalar yapmakta. 

İşin aslına baktığımız zamanda Ergen'in avukatının aslında vukuatlı bir geçmişi olduğunu görüyoruz. Haberkonseyi olarak araştırmalarımıza devam ederken birkaç gazete küpürünü siz okuyucularımızla paylaşmak istedik;

avuk1.pngavuk2.png

Bunun ardından Jet Fadıl’ın avukatı ilken onun yargılanmasına Bakan Hakim ile müvekkilini

> yemekte buluşturdu
> Hakimin sevgilisi olduğu yazıldı
> Daha sonra o hakim istifa edip Altın’ın yanında avukat olarak çalıştı

Seren Serengil
 
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