  • BIST 86.266
  • Altın 146,594
  • Dolar 3,7835
  • Euro 4,0701
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Gülben'i uyarmak istedim

»
Gülben'i uyarmak istedim
Geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu yaptığı programda Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atan Esra Sönmezer, konu hakkında flaş açıklamalar yapmayı sürüdürüyor.

Mustafa Erdoğan’ın kendisine üç yıldır mesaj attığını ve birliktelik teklifinde bulunduğunu idda eden Esra Sönmezer, katıldığı 'Duymayan Kalmasın' programında çarpıcı açıklamalarına devam etti.
 
Sönmezer’in o açıklamalarının satır başları şöyle:
"Mustafa Erdoğan’la çay içmeye gittik ama ben elektrik alamadım. Kendisi beni Facebook’tan ekledi. Kendisiyle yemek yeyip görüştük ancak bir elektrik almadım ve mesafe koydum. Mustafa Bey daha sonra yine mesajlar üzerinden birlikte olmayı yemek yemeyi teklif etti. ‘Hayatımda erkek arkadaş istemiyorum’ dedim. Bana ‘Sevgili olalım’ dedi. Ama onun istediği gibi bir sevgililik durumu yaşanmadı. 2017 yılına birlikte girmek istedi, attığı mesajlarla bu konuda çok ısrar etti."

"GÜLBEN ERGEN’İ UYARMAK İSTEDİM"

Esra Sönmezer, program sunucularının "Bu açıklamayı neden yaptın?" sorusuna, "Hemcinsimi korumak amaçlı yaptım. Gülben Ergen’in böyle mesajlaşmalar içinde olan biriyle yeniden bir araya gelmesi düşüncesi beni rahatsız etti" yanıtını verdi.

Mustafa Erdoğan’ın kendisine ‘Pembişim’ diye hitap ettiğini belirten Sönmezer, 3 yıl içinde 5-6 kez görüşmüşüzdür. Ancak bunların hiçbiri başbaşa görüşmeler olmadı" dedi.

Esra Sönmezer, yaptığı açıklamalardan sonra Mustafa Erdoğan’ın kendisine "Ne yaptın öyle" şeklinde mesaj attığını ileri sürdü.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kankiler Avşar Film ile anlaştı!31 Ocak 2017 Salı 14:28
  • ‘Sunuculuk teklif edeceğim’ dedi, tacizci çıktı!31 Ocak 2017 Salı 12:38
  • Paris'te büyük buluşma!31 Ocak 2017 Salı 12:31
  • Serdar Ortaç'tan tartışma yaratacak sözler!31 Ocak 2017 Salı 12:28
  • Sevimli Poz31 Ocak 2017 Salı 12:25
  • Aslıhan Doğan Arda'ya kıyamadı!31 Ocak 2017 Salı 12:18
  • Avusturyalı yönetmen Türk babasını 40 yıl sonra buldu31 Ocak 2017 Salı 12:01
  • İlhan Mansız korkuttu!31 Ocak 2017 Salı 11:54
  • MHP'li belediye başkanından 'Vezir Parmağı' yasağı!31 Ocak 2017 Salı 11:51
  • Aslı Enver, Murat Boz'u zor anında yalnız bırakmadı30 Ocak 2017 Pazartesi 18:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim