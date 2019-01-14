Gülben neden konuşmama kararı aldı

Kısa bir süre öncesine kadar yeni şarkısının tanıtımı için yemek programlarında bile boy gösteren şarkıcı Gülben Ergen'den şok bir karar geldi.

Özel hayatıyla magazin gündeminde kendisine yer bulan ancak ısrarla bu konuları konuşmak istemeyen Gülben Ergen, sosyal medya takipçileriyle olan etkileşimiyle dikkat çekiyor.

Hesabını aktif olarak kullanan ve oğullarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen aldığı son kararı hesabından duyurdu.

Kısa bir süre öncesine kadar şarkısının tanıtımı için pek çok mecrada boy gösteren ve röportajlar yapan Ergen bir süre için gözlerden uzakta olacağını açıkladı.

Yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını söyleyen Ergen aldığı kararla ilgili olarak şunları yazdı:

“Bir süre röportaj yapmama kararımı alıyorum, alıyorum, aldım… Sebep mi? Konuşmak yerine üretmek, şarkı söylemek. Yeni bir şarkının yakasından, boynuna doğru şahane bir yoldayım…

Kokusu fırından süzülen taze bir sufle gibi yayılıyor. Ne zamana yetişir? Bilmem… Kimin şarkısı? Söylemem… Azıcık ip ucu? Şaşırtıcı!”