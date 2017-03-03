Gülben keseyi açtı!

Şarkıcı Gülben Ergen, Eskişehir'de yapımı süren anaokulu inşaatının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



'Çocuklar Gülsün Diye' derneğinin Etiler’de bulunan merkezini kapatma kararı alan Gülben Ergen, bazı bağışların destek sözü vermesinin ardından bu fikrinden vazgeçti. Şarkıcı mülkü kendisine ait olan derneğin ofisini kiraya vermekten vazgeçip kiralık afişini kaldırttı.

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK

Ergen’in yapımına Eskişehir’de başlanan derneğin 37’nci anakoulu için de cebinden 350 bin lira harcadığı ortaya çıktı. Derneğin faaliyetlerini tekrar gündeme taşımaya çalışan Ergen’in, iş dünyasından destek beklediği ve yeni anaokulları için tekrar harekete geçtiği öğrenildi.

Gülben Ergen, Eskişehir’de yapımı süren anaokulu inşaatının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.