GÜLBEN ERGEN'DEN DİYARBAKIR'DA NÖBETTEKİ ANNELERE DESTEK!

Sanatçı Gülben Ergen’den Diyarbakır’da HDP binası önünde nöbet tutan annelere destek mesajı geldi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Ailelerin 'Evlatlarımızı verin' çağrısına sessiz kalmayan sanatçı, sosyal medya hesabından "Bir anne, evladımı getirin diye çığlık atıyorsa gök yarılır" paylaşımında bulundu. Sanatçının önümüzdeki günlerde Diyarbakır’a gideceği konuşuluyor.