Gülben Ergen-Yeşim Salkım kavgası sürüyor

Yeşim Salkım, 2. Sayfa programına konuk oldu. Gülben Ergen ile yıllardır polemik içinde olan Salkım yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcının sözlerine Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi.

Yeşim Salkım, Gülben Ergen hakkında şu açıklamaları yaptı:

Gülben Ergen sürekli davalar açıyor. Açtığı dava örgüt kurmakla ilgili. Ben örgüt kurmuşum. Biz hepimiz örgütmüşüz, o dönemin insanları da. Ben direkt söyleyeceğim şeyi dolaylı söylemem. Bak bir daha söylüyorum Gülben Ergen, ben direkt söyleyeceğim şeyi dolaylı söylemem. Ben yanıma yandaş almam. Bunlara benim ihtiyacım yok.

Ben tek başıma aslanlar gibi savaşırım. Savaştım da. Seninle ilgili her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum, bu kadar net. Ve ben Tolga Duğles ile de buluştum. Tolga Duğles ile oturup kahve de içtim. Bunu söyledim. Ben Tolga Duğles'in neler yaşadığını da biliyorum şu anda. Ne kadar parasız kaldığını, hangi işlerin peşinde koştuğunu, ne yaptığını da biliyorum. O insanların senin hakkında ne düşündüğünü de biliyorum.Her şeyi biliyorum, uydurmuyorum, iftira atmıyorum. Ama benim konum bu değildi. Ben kimsenin ahlak bekçisi değilim zaten.

Ahlak bekçiliği yapıyor olduğu nedeniyle eleştirilen Salkım bu iddialara da, "Ben bir kadınım. Ahlaksız bir şey gördüğüm zaman uyarmam lazım zaten. Sizin de uyarmanız lazım. Bu kadar nettir bu. Çünkü sen uyarmazsan, ben uyarmazsam, bizim yetiştirdiğimiz çocuklar da ahlaksız olur. Bu kadar net" dedi.

2. Sayfa programının sunucularından Müge Dağıstanlı'nın "Herkes sütten çıkmış ak kaşık mı?" sorusuyla gerilen Yeşim Salkım, "Önemli olan o sütü ak bırakmak canım." cevabını verdi.

Salkım sözlerine şöyle devam etti: Örgüt kurmak ne demek ya? Bir insanı böyle bir şeyle nasıl itham edebilirsin? Benim kimseyle birlik olmaya ihtiyacım yok. Ben savcının karşısına oturdum, bütün her şeyi anlattım. Delillerimi de sundum. Bundan sonraki davalarda da sunacağım. Ve hatta onun çok şeyini koyacağım o dosyanın içine. Bakın açık açık söylüyorum. Araya giren dayağı yer! Arayı bulmaya çalışan, onu haklı bulan, onu aklamaya çalışan.. Uğraşmayın! İzin vermem! Çünkü ben davamda haklıyım. Benim o dönem boşandığımda taklitlerimi yapan kadından bahsediyorum ben.

Yeşim Salkım sözlerinden sonra Gülben Ergen sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: Hayatımın gündemini “hiç” oluşturmayan, ama hayatının gündeminden beni “hiç” eksik etmeyen, her gün canımdan can kopartmaya çalışanların uğultusu rüzgara karışmaya devam ediyor.