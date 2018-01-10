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Gülben Ergen ile Tolga Duğles'in Uygunsuz Görüntüleri Var

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Gülben Ergen ile Tolga Duğles'in Uygunsuz Görüntüleri Var
Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. İfade de Tolga Duğles'in eşi Yasemin Duğles'in, Gülben Ergen ile kocasının uygunsuz görüntülerini telefonda görüp Polat Yağcı'ya gönderdiği yer aldı.

Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles, ile aldattığı iddia edilmişti. Son olayların ardından Erhan Çelik tekrar ifade vermeye gitti. Çelik ifadesinde "Gülben Ergen ile Tolga Duğles'in uygunsuz görüntüleri aldatıldığımın en büyük kanıttır." dedi.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ TOLGA DUĞLES'İN EŞİ YAKALAMIŞ

Seda Sayan'ın programına çıkıp kendini savunan Gülben Ergen "Benim ölümümü izlediler. Ben ne yaptım?" diyerek kendisini savunmuştu. Bunun üzerine Erhan Çelik, aldatıldığını verdiği ifade ile bir kez daha ortaya koydu. Gülben Ergen ile Tolga Duğles'in uygunsuz görüntüleri olduğunu söyleyen Çelik, görüntüleri de Tolga Duğles'in eşi Yasemin Duğles'in yaydığını söyledi.

"GÖRÜNTÜLERİ MÜZİK YAPIMCISINA GÖNDERMİŞ"

Erhan Çelik'in ifadesi şöyle: "Küçük bir araştırmayla ortaya çıkacağı üzere, Gülben Ergen-Tolga Duğles ilişkisi, evli sevgilisi olarak ifade edilen Tolga Duğles'in eşi Yasemin Duğles tarafından eski eşinin cep telefonundan aldığı bilgi ve görüntülerle ünlü bir müzik yapımcısı vasıtası ile kamuoyunun gündemine getirildiği anlaşılacaktır."

GÜLBEN'İN AVUKATI: ERHAN'IN A... KOYACAĞIZ

"Nitekim yine Gülben Ergen ile aramda İstanbul 11. Aile Mahkemesinin 2017/415 D iş sayılı dosyasında görüldüğü üzere Avukat Altın Mimir müvekkili Gülben Ergen ile yaptığı konuşmada ben ve avukatım için "Yarın a... koyacağız Emin ile Erhan'ın" şeklinde mahkeme dosyasında sunulan bilirkişi raporunun 36. sahifesinde tespit şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu her şeyden önce bir kadına, bir anneye özellikle de kamu görevini ifa eden bir bayan avukata yakışmayacak ahlak ve adap dışı hakarete bulunmaktadır."

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