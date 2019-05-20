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GÜLBEN ERGEN EVLENİYOR MU?

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GÜLBEN ERGEN EVLENİYOR MU?
Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Gülben Ergen, önceki akşam Ulus'ta 2 aydır aşk yaşadığı Emre Irmak'la ilk kez görüntülendi.

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, 'Müsaadenle' adlı şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir dönüş yaptı. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ergen, önceki akşam yeni sevgilisyle ilk kez görüntülendi.

YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz eylül ayında Burak Törer'le olan birlikteliğini sonlandıran Gülben Ergen, kısa sürenin ardından müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşamaya başladı. Çift, önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Aynı araca binen ikili, gazetecilere tekrar yakalanmamak için hızlıca evlerinin yolunu tuttu

KOŞAR ADIMLARLA UZAKLAŞTILAR

Habertürk'ten yer alan habere göre; Ulus'ta bulunan bir mekanda akşam yemeği yiyen çiftten Gülben Ergen'in keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı. İkili, çıkışta kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince koşar adımlarla araca yöneldi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çift, hızlıca evlerinin yolunu tuttu.

 

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