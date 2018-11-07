Gülben Ergen: "Beni öldürmek istediler"

2.Sayfa programına şarkıcı Gülben Ergen, konuk oldu. Ergen, merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlatı. Ergen, "Beni neden öldürmek istediler, ben onlara ne yaptım?" dedi

2.Sayfa programına şarkıcı Gülben Ergen, konuk oldu. Ergen, merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlatı.

İşte Ergen'in açıklamaları:

Ben güçlü bir kadınım. ‘güçlü bir kadını oynamak’ ne demek. En canımın acıdığı yerlerde siz beni görmediniz. İnsan haklıyken kendini savunmaya ihtiyaç duymuyormuş ben bunu anladım. Yüksek sesle konuşan varken, sen de yüksek sesle konuşursan sesin kaybolur. Neden hesap verip bir şeyi izah etmeye çalışayım ki? Nerede bizim o güzel magazinimiz. Ne zaman ahlak bekçisi olduk. Ben 26 senedir bu işi yapıyorum. Siz tatlı tatsız haberler yaptınız, iyi haber yaptınız kötü haber yaptınız… Beni 58 dk.- 65 dk. masaya yatırıp özel hayatımızı irdelediniz mi? Bir senaryo yazıp üzerine oynamak olmadı. Güçlü görünmeye çalışmadım, güçlüydüm.

Ölünceye kadar lanet olsun diye bir kelime kullanmayacağım. Çocuklar için endişelendim. Duyarlar mı kulaklarına bir şey gider mi diye. Bu kadarını hiç yaşamadım. Çok uzun sürdü, bitmek bilmedi. Hiç lanet olsun demedim.

Magazinle hiç alakaları yok. Baba da öyle yetiştiriyor, ben de öyle… Babasında haber kanalı açıktır. Bizim evde çizgi film. İnternetleri var ama YouTube ve oyun sevdası var onlarda. Magazin sitesine girip haber okumayı bilmiyorlar.

Sizin beni görmediğiniz 5 aylık bir süreç vardı. Masum değiliz diye bir şarkı var. Hiçbirimiz masum değiliz. Bedeli bu değil. Hiç kimse kimseyi yaşarken öldüremez.

Noldu Gülben’e. Soruyorum şimdi ne oldu? Ben yıllar önce üzerimde pembe bir montlar saçlarım iki kukuleta ‘bana bir şey olmaz’ demişim. Ne çok söylediler, ne çok... Neden bana bir şey olmasın. Demir Lady miyim ben? Benim de başım ağrıyor, evde menemen yiyoruz. Benim normal bir hayatım var.

‘Ölmeden önce ölürüz’ diye bir hadis-i şerif var. Nefesimin kesildiği zamanlar oldu. Bir ring düşünün kaça kaç dövüşürsünüz? Benim 11. Kendimi mi koruyayım, kariyerimle ilgili endişe mi yaşayayım?

Siz görmeden o ringde devrildi Gülben Ergen. Yaşam felsefesi düşe kalka büyümek olanlar düşe kalka büyür.