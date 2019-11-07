  • BIST 103.413
  • Altın 269,993
  • Dolar 5,7517
  • Euro 6,3448
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

GÜLBEN ERGEN: BEN DE SİNİR OLUYORUM AMA KORKMUYORLAR!

»
GÜLBEN ERGEN: BEN DE SİNİR OLUYORUM AMA KORKMUYORLAR!
Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alan ve Instagram hesabından onlarla birlikte olduğu anlara dair fotoğraflar paylaşan Gülben Ergen, bu defa uyku öncesi bir kare paylaştı. Takipçileri palyaço detayına takıldı.

Tek tip pijamalarıyla objektif karşısına geçen aile üyeleri mutluluk pozu verirken, Ergen o ana dair şu sözleri paylaştı:

“Bugün okul çıkışından beri neredeyse hiç durmadan konuştuk. Yapacaklarımızı, yapamadıklarımızı, görmek istediğimiz, almak istediğimiz her şeyi ve üzerimize düşen sorumlulukları. Ya olağanüstü anlaşıyoruz, ya ben kör kütük, hatta zil zurna, hatta gözü kara aşığım onlara. Ama çaktırmıyorum “kendimce” anne oğul ilişkilerimiz sağlıklı, dürüst, saygılı ve değerli temeller üzerine kurulu. “Hayır” larımız da var… Ortak kararlarımız da… Bizi birbirimize veren muhteşem adalete sonsuz teşekkürler ve minnetler ve dahası olsun”

FOTOĞRAFTAKİ PALYAÇO DETAYI

Gülben Ergen, paylaştığı kareye dair iyi dileklerini sıralarken takipçileri çocukların odasında bulunan palyaçoya takıldı. Palyaçonun son derece korkutucu göründüğünü söyleyen takipçilerine Gülben Ergen’in yorumu; “Ben de sinir oluyorum ama korkmuyorlar” şeklinde oldu.

gulben-ergen-ic.jpggulben-ergen-ic-2.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KILIÇDAROĞLU'NU SEVİNDİREN HABER!08 Kasım 2019 Cuma 13:17
  • İMAMOĞLU O KİTABA ŞERH DÜŞTÜ!08 Kasım 2019 Cuma 13:08
  • MÜJDE AR “ÖPÜŞÜRKEN HİÇBİR ŞEY HİSSETMEZDİM”08 Kasım 2019 Cuma 12:59
  • CHP’Lİ BELEDİYEYE SGK HACİZ ŞOKU!08 Kasım 2019 Cuma 12:03
  • BENSU SORAL “MEST-İ AŞK” FİLMİ İLE DERİN İZLER BIRAKACAK!08 Kasım 2019 Cuma 11:35
  • DEMET AKALIN, KERİMCAN’IN GÖNDERMESİNE KÜFÜRLÜ CEVAP VERDİ!08 Kasım 2019 Cuma 11:21
  • EDA TAŞPINAR BEŞİKTAŞ MEYDANINDA KAYKAY YAPTI08 Kasım 2019 Cuma 10:59
  • ANGELİNA JOLİE'DEN BRAD’E NİSPET KARELER!08 Kasım 2019 Cuma 10:48
  • ENİS ARIKAN KONUK OLDUĞU YAYINDA YERE KAPAKLANDI!08 Kasım 2019 Cuma 10:40
  • CEM YILMAZ'IN ASABI BOZUK!08 Kasım 2019 Cuma 10:21
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim