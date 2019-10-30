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GÜL SUNAL’IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ!

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GÜL SUNAL’IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ!
Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın yoğun bakımda tedavi gören annesi hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 92 yaşındaki annesini kaybeden Gül Sunal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine üzücü haberi verdi.

Sunal, acı haberi sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu: “Artık bu güzel insanlar hayatta değil.. Annemi de bugün kaybettik. Son yıllarını yoğun bakımda geçirdi ama yine de varlığı bize güç veriyordu.”

Ezo Sunal da Instagram hesabından yaşadıkları acı kayıpla ilgili olarak: “Anneannemi bugün kaybettik… mekanı cennet olsun, huzur bulsun” sözlerini yazdı.

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