Medyafaresi.com'un haberine göre; Evcen’e paylaşımıyla destek veren bir isim de Gül Gölge oldu. Hamilelik sonrası çekilmiş ve kilolu göründüğü bir kareyi instagram hesabından paylaşan Gölge şunları yazdı: "Burada yine iyi çıkmışım, bunu bulabildim. İki sene gezdim böyle ohh mis… Ekleme: Ünlüler buna sebeb oldu gibi yorumlar geliyor. O da bir eleştiri. Herkesin kendi kilosu kendine. İster zayıf olur ister kilolu. Konumuz bu zaten kimseyi ilgilendirmez. Onları da doğumdan hemen sonra zayıfladılar diye eleştiremeyiz. Böyle gezdim derken de kendi kilomun çok üzerinde gezdim demek istedim. Yoksa kendi kilom bu da olabilirdi. Zamanı gelince herkes verir istediği kiloyu. Eleştirmek kimseye düşmez, mevzu bu bence." dedi.
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GÜL GÖLGE'DEN FAHRİYE EVCEN'E DESTEK!
Sunucu, manken ve oyuncu Gül Gölge, instagram hesabından hamilelik sonrası bir fotoğrafını paylaşarak Fahriye Evcen'e destek verdi.
Etiketler: Gül Gölge, Fahriye Evcen, Destek
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