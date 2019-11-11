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GÜL GÖLGE’DEN AŞK YALANLAMASI!

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GÜL GÖLGE’DEN AŞK YALANLAMASI!
Televizyoncu Murat Saygı ile 11 yıllık evliliğini geçen sene bitirdikten sonra bankacı Sinan Akıman’la ilişki yaşamaya başladığı iddia edilen Gül Gölge'den açıklama geldi.

Gölge hakkında bir gazete tarafından ortaya atılan iddiada ilişki yaşayan eski sunucunun “Her şey çok güzel gidiyor” sözleriyle bu birlikteliği doğruladığı iddia edilmişti.

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Ancak Gül Gölge Instagram hesabından, hakkında yapılan bu aşk haberleriyle ilgili olarak uzunca bir metin paylaştı ve yalnız olduğu için kendisiyle ilgili bu tarz haberlerin çıkabileceğini ancak bunun her birlikte yemek yediği insanla ilişki yaşadığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

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İşte Gül Gölge’nin aşk haberleriyle ilgili açıklaması:

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