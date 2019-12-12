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Güçlü Kadılar İçin Poz Verdi!

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Güçlü Kadılar İçin Poz Verdi!
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, tasarımcı Ayşegül Afacan Köksal’ın markası Mybestfriends için kamera karşısına geçti.

Berrak Tüzünataç, tasarımcı Ayşegül Afacan Köksal'ın markası için kamera karşısına geçti. "Her zaman güçlü ve başarılı kadınlarla işbirliği yapmaktan heyecan duyuyorum" diyen ünlü oyuncu, karın kaslarıyla da dikkat çekti...

Erman İştahlı'nın objektifine poz veren Tüzünataç, “Güçlü ve bu endüstrinin içinde tek başına varolmuş başarı kazanmış kadınlar ve onlarla işbirlikleri yapmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor” dedi.

Çekimlerde markanın 2020 koleksiyonundan parçalar giyen ünlü oyuncu 70'lerin mimarisi ve 80’lerin detaylarıyla tasarlanmış kıyafetler giydi. 70'lerin özgür, asi ve zarif tarzı ile 80'lerin gösterişli, cesur, güçlü ve popüler stilinin klavuz olduğu Mybestfriends Sonbahar-Kış koleksiyonu maskülen ve kendine güvenen siluetler ön plana çıkartarak sürpriz kesimlerle zamansız şıklığı vurguluyor. Bayrağı taşıyan öncü kadınlardan ve minimalist mimariden ilham alınarak “daha az, daha çoktur” sloganıyla bütünleştirilerek tasarlandı.

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