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GSS prim borçları siliniyor!

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GSS prim borçları siliniyor!
SGK Başkanı Bağlı, GSS primlerinin 53 liraya indiğini, borçların da yapılandırmayla önemli oranda düştüğünü belirterek, ‘Ama vatandaş bunu da ödeyemeyecekse borcun tamamını sileceğiz’ dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Genel sağlık sigortası (GSS) ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Eskiden prim oranının yüksek olduğunu, şimdi ise 53,33 lira ödendiği anda gelir testine girmeksizin GSS kapsamına girildiğini belirten Bağlı, bu vatandaşların sadece kamu sağlık tesislerinden değil, aynı zamanda özel sağlık hizmet sunucularından ve üniversite hastanelerinden yararlanma imkanlarına sahip olacağını dile getirdi. Bağlı, "Çalışmıyorsa yani memur statüsünde değilse, işçi statüsünde değilse, Bağ-Kur'lu değilse veya bunların bakmakla yükümlü olduğu bir statüde değilse veya emekli değilse, herhangi bir sağlık güvencesi yoksa, herhangi bir sigorta kaydı yoksa 53,33 lira ödeyerek GSS kapsamına girip güvenceye sahip olacak. Ama '53 lirayı ödeyemem' diyorsanız, 'Buyurun gelir testine girin' diyoruz" ifadesini kullandı.

 

DURUMU OLMAYANLAR

Bugüne kadar birikmiş olan borçlarla ilgili olarak da Bağlı, şunları kaydetti: "Borçlar da yeni prim oranı üzerinden hesaplanacak. Dolayısıyla 12 milyar civarında bir borç otomatikman 3-4 milyar lira civarına inecektir. Buna rağmen, biz borçları yapılandırmaya tabi tutacağız. Bu borç 12 ayda ödenir bir borçtur. Bütün gecikme cezalarını ve zamlarını siliyoruz. Ana parayı da eski prim oranı üzerinden değil yeni prim oranı üzerinden hesaplıyoruz. Ama vatandaşlar 'Siz bu borcu yeniden yapılandırdınız ama benim bunu ödeyecek durumum yok' diyorsa, gelir testine girip bunu tevsik ettiğinde borcun tamamı da silinmiş olacak."

PARA İADESİ İMKANI

Takvim'in haberine göre, GSS ile ilgili düzenlemede, tescil tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir testi talebinde bulunanlardan, gelir testi sonucu aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin 3'te 1'inin altında (2017 için 592,5 lira) çıkanlara iade yolu açıldı. Yasaya göre, bu kişilerin yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilecek..

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