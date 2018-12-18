"Gruda'nın Bilinci Açık"

Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu, Ayşen Gruda'nın sağlık durumu hakkında konuştu.

Mide kanaması şikayetiyle yatırıldığı hastanede 5 gündür tedavi gören sanatçı Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı.

Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu, “Gruda'nın şu an bilinci açık. Pankreasından dolayı (kanser) karaciğerine sıçrama durumu mevcut. Şu anda hayati tehlikesi söz konusu değil. Beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Gruda şu anda damardan besleniyor" dedi.

Pankreasında 7-8 cm çapında kitle bulunduğunu belirten Kasapoğlu, kitlenin karaciğere sıçrama olasılığı olduğunu söyledi.