İHA'nın haberine göre; Kielsen: "Grönland satılık değil ve satılamaz" diyerek tepki gösterdi.
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GRÖNLAND'DAN TRUMP'A, "SATILIK DEĞİLİZ" YANITI!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland adasını satın almayı istemesi üzerine Grönland Başbakanı Kim Kielsen'dan cevap gecikmedi.
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