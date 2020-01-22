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Grev Yapan İşçilere Lokavt Şoku

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Grev Yapan İşçilere Lokavt Şoku
Türk Metal Sendikası'na bağlı olan 130 bin işçinin grev kararı alması üzerine Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası lokavt (işten uzaklaştırma) kararı aldıklarını borsaya bildirdi.

Bursa’da çalışan Türk Metal Sendikası’na bağlı 130 bin işçi teklif edilen yüzde 8’lik zammı yeterli bulmayarak grev kararı almıştı.

Bursa’da geçen pazar günü düzenlenen eyleme binlerce kişi katılmış bunun üzerine işveren sendikası zam teklifini yüzde 10’a çekmişti. İşçiler yüzde 26 zam talep ederken sabah saatlerinde sanayi devleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ardı ardına bildirimlerde bulunmaya başladı.

Aralarında Türk Traktör, TOFAŞ, Borusan Mannesmann, Aygaz, Ford Otomotiv ve Otokar’ın olduğu dev şirketler lokavt tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirttiler.

 

 

 

‘GREVE KARŞI LOKAVT’

Firmalardan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası’nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği şirketimize bildirilmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

LOKAVT NEDİR?

Lokavt, greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmamasına verilen isim. Lokavt süresince işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalıyor. 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasına göre, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekilinin kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına deniyor.

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