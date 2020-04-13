Gram Altından Tarihi Rekor Geldi!

Gram altın 369 lirayı aşarak tarihi rekor seviyesinden işlem gördü.

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle güvenli liman olarak tabir edilen altına yatırımcıların ilgisi artıyor. Küresel piyasalarda gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Gram altın güne 364.6 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 360.8 lira, en yüksek 369.1 lira seviyesi görüldü. Saat 10:19 itibariyle gram altın 368.6 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1690 dolar seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN 600 LİRAYI AŞTI

Hem yatırım hem de hediyeleşme aracı olarak tercih edilen çeyrek altın 600 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 603 liraya ulaştı.