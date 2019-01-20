Objektiflere yakalanmamak için dışarıda görüşmeyen ikili, genelde Dilan Çiçek Deniz'in evinde buluşuyor. Baş başa vakit geçirmekten çok keyif aldıkları söylenen oyuncular, geçen günlerde de baş başa film izlemiş.
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Gözler'den uzak baş başa
Bir süredir aşk yaşayan Oyuncu Birkan sokullu ve Dilan Çiçek Deniz çifti obektiflere yakalanmamak için aşklarını evde yaşıyor.
Etiketler: Birkan sokullu, Dilan çiçek deniz, aşk
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