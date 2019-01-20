Gözler'den uzak baş başa

Bir süredir aşk yaşayan Oyuncu Birkan sokullu ve Dilan Çiçek Deniz çifti obektiflere yakalanmamak için aşklarını evde yaşıyor.



Objektiflere yakalanmamak için dışarıda görüşmeyen ikili, genelde Dilan Çiçek Deniz'in evinde buluşuyor. Baş başa vakit geçirmekten çok keyif aldıkları söylenen oyuncular, geçen günlerde de baş başa film izlemiş.