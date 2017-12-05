Gözler Bu Konuşmada!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu haftaki parti grup toplantısını 'kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83. yıldönümü' nedeniyle, kadınlarla bir araya gelerek Ankara Spor Salonu'nda yapıyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Salı günü büy

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftaki partisinin grup toplantısında “Man Adası belgeleri”ni açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, bugün de Ankara Arena'da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yıldönümü nedeniyle CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması”nda yaptığı grup toplantısında, hakkında casusluk soruşturması başlatılan Reza Zarrab'a, “devletin gizli kalması gereken belgelerini kimin teslim ettiğini” açıklayacak.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından satırbaşları şöyle;

Bu haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliği yaratanlar kaçacak delik bulamasınlar. Efendim bugün, önceki genel başkanımız Deniz Baykal’ı Almanya’ya yolcu ettik. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur.

KADININ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

Efendim bugün 5 Aralık, kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83’üncü yılı. 1934’te bu hakkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, parlamentodan çıkardıkları yasayla tanıdılar. Fransa bu hakkı 10 yıl sonra, 1944’te verdi. Arjantin, Meksika 1946’da verdi. Çin, 1947’de, Yunanistan 1952’de verdi. Belçika, 1960, İsviçre, kadına seçme ve seçilme hakkını 1971 yılında verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün size verdiği hakkı, 37 yıl sonra verdi İsviçre kendi kadınlarına bu hakkı.

“TALİMATIM: YÜZDE 33 KADIN KOTASINI İÇEREN YASA TEKLİFİNİ SUNUN”

Bütün kadınların önünde söz veriyorum, önümüzdeki günlerde grup başkanvekillerime talimatım, yüzde 33 kadın kotasını içeren yasa teklifini sunun. Biz bunu Genel Kurul’a indirdiğimizde kadınlara haber vereceğiz. Kim buna evet diyor, kimler kadınların katılmasını istemiyor. Hep birlikte göreceğiz.

Madem ki kadınlar hak istiyorlar, eşitlik istiyorlar, üretmek istiyorlar, siyaset istiyorlar… Bütün bunların tamamını sağlayan bir tane parti var, Cumhuriyet Halk Partisi. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi’ne. Sizin yaşam tarzınızı, kılık kıyafetinizi asla sorgulamadık. Sorgulamayacağız. Size her türlü hakkı verecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kırsalda kadın 12 saat çalışır. Dağda, tarlada, ovada, bayırda çalışır. Sırtında yük taşır. Ama bu kadın kente geldiğinde, “çalışmayacaksın, evde oturacaksın” deniyor. Biz sizin daha görünür olmanızı istiyoruz.

Değerli kadın kardeşlerim, hayatın acısını en derinden yaşayan bu ülkenin kadınlarıdır. Özellikle ekonomik darboğazın en büyük acısını kadınlar çeker. Açlıktan bebeği ölen anneler. Soğuktan bebeğini kaybeden anneler… Konya Ereğli’de 40 günlük Ayaz bebek hayatını kaybetti. Annesi sabah kalktı, çocuğunu emzirmek istedi, bir baktı ki hayatını kaybetmiş. Bu annenin dramını Man Adası’nda şirket kuranlar anlayamazlar. Bu kadının dramını en iyi anneler anlar. Samsun’da Kübra bebek, 2.5 aylık, açlıktan öldü.

Bütün kadınların önünde söz veriyorum, önümüzdeki günlerde grup başkanvekillerime talimatım, yüzde 33 kadın kotasını içeren yasa teklifini sunun. Biz bunu Genel Kurul’a indirdiğimizde kadınlara haber vereceğiz. Kim buna evet diyor, kimler kadınların katılmasını istemiyor. Hep birlikte göreceğiz.

Madem ki kadınlar hak istiyorlar, eşitlik istiyorlar, üretmek istiyorlar, siyaset istiyorlar… Bütün bunların tamamını sağlayan bir tane parti var, Cumhuriyet Halk Partisi. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi’ne. Sizin yaşam tarzınızı, kılık kıyafetinizi asla sorgulamadık. Sorgulamayacağız. Size her türlü hakkı verecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kırsalda kadın 12 saat çalışır. Dağda, tarlada, ovada, bayırda çalışır. Sırtında yük taşır. Ama bu kadın kente geldiğinde, “çalışmayacaksın, evde oturacaksın” deniyor. Biz sizin daha görünür olmanızı istiyoruz.

Değerli kadın kardeşlerim, hayatın acısını en derinden yaşayan bu ülkenin kadınlarıdır. Özellikle ekonomik darboğazın en büyük acısını kadınlar çeker. Açlıktan bebeği ölen anneler. Soğuktan bebeğini kaybeden anneler… Konya Ereğli’de 40 günlük Ayaz bebek hayatını kaybetti. Annesi sabah kalktı, çocuğunu emzirmek istedi, bir baktı ki hayatını kaybetmiş. Bu annenin dramını Man Adası’nda şirket kuranlar anlayamazlar. Bu kadının dramını en iyi anneler anlar. Samsun’da Kübra bebek, 2.5 aylık, açlıktan öldü.