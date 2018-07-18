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Gözaltına Alınan Kedicik Kimin Yeğeni Çıktı?

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Gözaltına Alınan Kedicik Kimin Yeğeni Çıktı?
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da bulunduğu ve sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Soruşturmayı yürüten ekip, sabah saatlerinde Adnan Oktar'ı sorguya aldı. Adnan Oktar'a, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet" suçlamaları kapsamında sorular soruldu. Adnan Oktar'ın 3 avukatının sırayla katıldığı sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği iddia edildi. Oktar’ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı, akıl sağlığı ile ilgili soruyada akıl sağlığının yerinde olduğunu söylediği iddia edildi.

Operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınanlar arasında Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da bulunduğu ve sorgusunun sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Adnan Oktar'ın yaşadığı Kandilli'deki lüks villa kompleksinin de Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince denetlendiği belirtildi. Adnan Oktar ve grup üyelerinin Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecekleri bildirildi.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.

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