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GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA TRUMP’TAN GELDİ!

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GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA TRUMP’TAN GELDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili ilk açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi.

Erdoğan ve Pence Suriye konusunda Ankara’da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.

TRUMP: “BUNU YAPABİLMEMİZ İÇİN ‘SERT’ BİR AŞK GEREKLİYDİ

ABD Başkanı Donald Trump da “Türkiye'den harika haberler geliyor. Pence ve Pompeo basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtuldu” ifadelerini Twitter’dan paylaştı.

ABD heyetinin Türkiye'deki temasları hakkında açıklamalarına devam eden Trump “Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için ‘sert’ bir aşk gerekliydi. Herkes için harika oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bugün medeniyet için harika bir gün. Gerekli ama gelenek dışı bir yol izlerken benim yanımda durduğu için ABD ile gurur duyuyorum. İnsanlar bu ‘Anlaşma’yı yıllardır sağlamaya çalışıyordu. Milyonlarca hayat kurtarılacak. Herkese tebrikler” ifadelerini kullandı.

​Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ve dün basına sızdırılan mektupta kullandığı “sert” kelimesini yeniden kullanması dikkat çekti.

Trump daha sonra gazetecilerin karşısına geçerek anlaşma ile ilgili değerlendirmesini paylaştı.

İşte o sözler:

 

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki açıklamasına yanıt verdi.

Erdoğan cevabında “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim” diye yazdı.

Öte yandan Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Mulvaneyt, "Hâlâ plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli" dedi.

YPG’DEN AÇIKLAMA

Abdullah Öcalan’ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan Aktütün saldırısı faillerinden YPG'li Mazlum Kobani de yerel bir televizyon kanalına açıklama yaptı. Açıklamada ateşkesi kabul ettiklerini ancak Türkiye'nin bölgede kalmasını kabul etmediklerini söyledi.

YPG’li Kobani, bir işgali ya da Türkiye'nin bölgede amaçladığı bir demografik değişimi kabul etmeyeceklerini söylediği de belirtildi.

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