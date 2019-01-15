Görüntüler korkuttu

İzmir'de üç gün boyunca devam eden sağanak yağışın ardından Menderes ilçesinde bulunan tarım arazilerinde derin çukurlar meydana geldi.

İzmir'de geçtiğimiz hafta üç boyunca devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. Yağışların en etkili olduğu bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle toprak kayması oldu, yeraltındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yeraltına şelale şekilde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Köylüler de arazinin bulunduğu alana gelip şaşkınlıkla suların akmasını izledi.

"BÖYLE BİR OLAYI NE DUYDUM NE GÖRDÜM"

Köylülerin bir bölümü daha önce böyle bir olaya tanık olmadıklarını anlattı. Köylülerden 66 yaşındaki Ümmü Aydoğdu, "Bu yaşıma kadar böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm. Biz de tarlada şelale oluştuğunu duyunca görmek için geldik. Çok şaşırdık" dedi.