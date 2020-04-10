Görünmez Düşman Karşı Zor Bir Savaş Veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi’nin “Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma” konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi’ne katıldı.

"Tüm insanlık olarak şuan görünmez düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz." diyen Erdoğan, "Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta sosyo-ekonomik krizle de karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tüm insanlık olarak şuan görünmez düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz. Türk konseyinin bu olağanüstü zirvesi, aramızdaki dayanışmayı perçinleyecektir. Bu süreçten de Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Sağlık Bakanlarımızın da ihtiyaç halinde video konferanslar gerçekleştirerek, tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini düşünüyorum. Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta sosyo-ekonomik krizle de karşı karşıyayız. Tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Halk sağlığını gözetmek suretiyle en pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz. Uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığı tedarik zinciri açısından hayatidir. Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu taşımacılığını Orta Asya'ya uzatabiliriz. Günlük 3500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Konsey üyelerimizden geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık tanımalarını bekliyorum. Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancılara, tedbirler sürecince cezai işlem uygulamama kararı aldık.Koronavirüsle savaşı elbete kazanacağız.