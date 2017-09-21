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Görenleri şaşırttı!

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Görenleri şaşırttı!
SİVAS'ın Yıldızeli İlçesi'nde, eski bir köy evi tavanında kullanılan ardıç ağacı gövdesinin içinden hayvan iskeleti çıktı.

Yıldızeli'de yaşayan 37 yaşındaki Kaya Kılıç, üç gün önce odun satışı yapan babası 67 yaşındaki Mehmet Kılıç'a yardım etmek için Kavaklıdere Köyü'ne gitti. Köyde 80 yıldır var olan evin tavanında bulunan ardıç ağacı gövdesini satın alan baba- oğul, sağlamlığı ile bilinen ağaç gövdesini araçla ilçe merkezine getirdi. Ağacı yakacak odun olarak satmak için hızarla parçalara ayıran Kaya Kılıç, bu sırada ağacın gövdesinde bir cisim fark etti. Ağacın parçalanması sonucu ortaya küçük bir hayvan iskeleti çıktı. Kılıç, büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı anlatan Kaya Kılıç, "Köye gittiğimizde orada büyük bir ağaç vardı. Büyük olduğundan dolayı kesmem gerekiyordu. Birer metre kestim. Sonra parçaladım. Parçanın içerisinden ne olduğunu çözemediğimiz iskeleti buldum. Görünce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Babama da sordum. Başkalarına da sorduk. Kimse bir şey söyleyemedi. Bazı arkadaşlarım ise kimisi 'kır tavşanı' dedi. Kimisi 'sincap' dedi. 'Sansar' diyen oldu. Kediye de benzeten oldu. Ama hiçbirine de uymuyor. Ağacın içerisinde bulunduğundan dolayı hiç hava almamış, çürümemiş. Eğer hava alsaydı çürür ve bu hale gelmezdi" dedi.

Bilim insanlarının kendisiyle irtibata geçmesini isteyen Kılıç, "Eğer nesli tükenmiş bir hayvan fosili ise bunu bilime kazandırmaya çalışacağım" dedi.

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