Google’ın eski patronu Eric Schmidt, en zeki 100 çocuğu arıyor

Google’ın eski patronu Eric Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu tespit etmek için yetenek avlama vakfı kurdu.

Google'a ilk olarak 2001 yılında katılan ve CEO'luk görevine kadar yükselen Eric Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu tespit etmek için yeni bir araştırma başlattı.

Schmidt, gelecek neslin dünya meselelerinde görev alması gerektiğini belirterek, en zeki 100 çocuğu tespit etmek için yetenek avlama vakfı kurduğunu duyurdu

"SİHİRLİ YAŞ 16"

Schmidt, dünya çapındaki bir yeteneği belirlendiği yaşın 16 olduğunu ve bu yaşın sihirli olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, Schmidt'in sahibi olduğu Schmidt Future adlı kuruluş, söz konusu vakıf projesini hayata geçirmek üzere İngiltere merkezli hayır kuruluşu Rhodes Trust ile iş birliği yaptı.

ime dergisine konuşan Schmidt, “Yaptığımız bütün hatalar göz önünde bulundurulduğunda, gelecek nesle ne kadar erken görev verebilirsek o kadar iyi.” dedi.

"ÖMÜR BOYU DESTEK"

Eski Google yöneticisi ayrıca, çocukların yeteneklerini daha iyi bir dünya inşa etmek için kullanmaları adına grup üyelerini “hayatları boyu” destekleyeceklerini ifade etti.

Vakfın belirlediği ilk 100 çocuk ise Temmuz 2021'de açıklanacak