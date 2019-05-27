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GOOGLE'DAN BÜYÜK YATIRIM HAMLESİ

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GOOGLE'DAN BÜYÜK YATIRIM HAMLESİ
Google'ın üst şirketi Alphabet, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezine ek 600 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.

Google'ın üst şirketi Alphabet, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezine ek 600 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu. Buna göre Hamina'ya toplam yatırım 1.4 milyar Euroya ulaşacağı belirtildi.

TOPLAM YATIRIM 1,4 MİLYAR EURO'YA ULAŞACAK

Yerel medyada yer alan habere göre söz konusu ek yatırımla Alphabet'in Hamina'ya toplam yatırımının 1.4 milyar euroya ulaşacağı belirtildi. Yeni veri merkezinin, şirketin 2009 yılında satın aldığı Summa kentindeki eski kağıt fabrikasındaki veri tesisinde yer alacağı açıklandı.

"YEREL EKONOMİYE KATKISI OLACAK"

Google Finlandiya Direktörü Antti Jarvinen, şirketin veri altyapısı ihtiyacının gün geçtikçe arttığını ve bu durumun yerel ekonomiye olumlu katkıları olacağını belirtti. Jarvinen, Finlandiya'daki veri merkezlerine yapılan önceki yatırımların ülkede ortalama 1,600 yeni iş oluşturduğuna dikkat çekti.

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