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Google Neden Çöktü?

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Google Neden Çöktü?
Google servislerinde ve arama motorunda yaşanan sorunun ardından internet kullanıcıları "Google çöktü mü?", "Google neden açılmıyor?" sorularının cevapları arandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaparak "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır." ifadelerinde bulundu.

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