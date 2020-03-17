Google Hırsızı!

Yaşar Çakmak yazdı...

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok kavram ve olgu da dünyamıza girdi. İnsanların iyi kötü huylarını, geçmişlerini, mesleklerini kısacası her şeyini google amca’ya sormaya başladık.

Google, GBT’nin bile önüne geçti. Bir tıkla her şeyi öğrenmeye başladık.

Google’daki haberler insanların hayatlarını o kadar çok etkiliyor ki milyon dolarlık bir anlaşma iş adamının geçmişinde işlediği bir suç veya kötü şöhretten dolayı iptal edilebiliyor.

Birçok sorunu da bir arada getiren dijital geçmiş kendisine yeni bir meslek ortaya çıkardı. Adı İTİBAR YÖNETİMİ.

“İtibar yönetimi ne iş yapar?” dediğinizi duyar gibiyim.

Sizin geçmişten silmek istediğini haberlerinizi dolgun anlaşmalar karşılığında siler. Mesela ünlü bir mankensiniz ve kelli felli bir işadamıyla evlenmek istiyorsunuz. Geçmişinizde de hayatınıza birkaç

tane hızlı çaplın çıkmış. Sizinle evlenecek olan işadamı, hayat arkadaşının geçmişinden

rahatsız mı oluyor? Yapacak tek şey var. Bir itibar yöneticisiyle anlaşıyorsunuz ve sizin

adınıza itibarınızı o kurtarıyor. İtibar yöneticisi çoğu ya bir avukat ya da eski bir gazeteci (aktif

gazeteci de olabilir) oluyor.

Bu şahıslar sizden 10 tane linkiniz varsa yaklaşık 50 bin TL para istiyor. Yani her haber için 1000 dolara yakın ücret. Paranın yarısını peşin alıyorlar ve işe koyuluyorlar. Haberlerin çıktığı

medya kuruluşlarında çalışan tanıdıkları varsa onu arayıp 100 TL gibi bir ücrete haberleri kaldırtıyorlar. Tabii bu durumdan o kurumun yöneticilerinin haberi olmamalı. Olursa editör arkadaşın sonu tazminatsız isten atılma oluyor.

İtibar yöneticilerinin bir çoğu da maalesef dolandırıcı çıkıyor. Parayı veren kişiler 1 ayda çıkması gereken haberler çıkmayınca parayı geri istiyor. O zamana kadar parayı hiç eden itibar yöneticisi aylarca kaçmayı tercih ediyor.

AMAN HALİT ÇARPMASIN!

Ben size bunlardan birisinden söz edeceğim. Adı Halit Aydıngöz. Eski bir uzman çavuş. Bir dönem şoförlüğünü yaptığı gazeteci sayesinden tesadüfen Hürriyet’te çalıştı. O kadar dalavereciydi ki işten atıldı. Abilerini ve ablalarını araya koyarak Fox Tv Haber Merkezi’nde işe girdi. 5 sene boyunca çalışmadan maaş aldığı kurumda Doğan Şentürk bile onu idare etmedi ve işten atıldı.

Muhabirliği döneminde edindiği çevreye çalışırken google’dan haber kaldırma işi yapmaya başlayan Halit Aydıngöz, 100’lerce işadamından haber kaldırmak için şimdiye kadar 10 milyon liradan fazla para aldı. Karşılığından parasını aldığı işadmlarının hepsiyle papaz oldu. 10’larca kez dayak yedi. Evine haciz geldi ama o yılmadı. Mafya babalarını bile çarpmaktan geri kalmadı. Şimdiye kadar 100 lira için ikna ettiği sayısız editör işinden oldu. Bu ibretlik olaylar Halit’in umrunda bile olmadı. Onun tek derdi DOLAR olduğu.

Bu utanmaz adamın adını duydunuz yerde muhabbetten bile kaçının. Zira kulaklarını çınlayıp sizi ve dostlarınızı da çarpabilir.