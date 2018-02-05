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Gönüllüler Kadrosunu Açıkladı!

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Gönüllüler Kadrosunu Açıkladı!
Acun Ilıcalı Survivor 2018 All Star ve Gönüllüler takımlarının kadrolarını açıkladı

Survivor 2018 Gönüllüler-All Star kadrolarında kimler olacak, Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? sorularının cevabı belli oldu. Acun Ilıcalı 10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star'ın ardından Gönüllüler takımının da tanıtımını paylaştı. İşte Survivor 2018 kadrosu, yarışmacılar hakkında merak edilenler ve açıklanan isimler...


Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu 

Gizem Kurtulan 

Melih Özkaya 

Yağmur Banda

Ecem Karaağaç 

Nevin Yanıt Baltacı 

Anıl Berk Baki 

Funda Alkayış 

Gamze Aksu 

Marcus

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