Gönüllüler Kadrosunu Açıkladı!

Survivor 2018 Gönüllüler-All Star kadrolarında kimler olacak, Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? sorularının cevabı belli oldu. Acun Ilıcalı 10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star'ın ardından Gönüllüler takımının da tanıtımını paylaştı. İşte Survivor 2018 kadrosu, yarışmacılar hakkında merak edilenler ve açıklanan isimler...
Cumali Akgül
Birsen Bekgöz
Ramazan Kalyoncu
Gizem Kurtulan
Melih Özkaya
Yağmur Banda
Ecem Karaağaç
Nevin Yanıt Baltacı
Anıl Berk Baki
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Marcus