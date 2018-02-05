Gönüllüler Kadrosunu Açıkladı!

Acun Ilıcalı Survivor 2018 All Star ve Gönüllüler takımlarının kadrolarını açıkladı

Survivor 2018 Gönüllüler-All Star kadrolarında kimler olacak, Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? sorularının cevabı belli oldu. Acun Ilıcalı 10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star'ın ardından Gönüllüler takımının da tanıtımını paylaştı. İşte Survivor 2018 kadrosu, yarışmacılar hakkında merak edilenler ve açıklanan isimler...



Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu

Gizem Kurtulan

Melih Özkaya

Yağmur Banda

Ecem Karaağaç

Nevin Yanıt Baltacı

Anıl Berk Baki

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Marcus