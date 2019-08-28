GÖNÜL YAZAR'DAN EVLİLİK ÇIKIŞI!

Geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişki yaşadığını itiraf eden "Taş Bebek" lakaplı Gönül Yazar, yeniden evlenmek istediğini söyledi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Türk Sanat Müziği’nin efsane seslerinden Gönül Yazar, 24 yılın ardından geçtiğimiz akşam Kırklareli'nde düzenlenen festivalde sahne aldı. 83 yaşındaki Yazar, gelin olmak istediğini belirtti. Gönül Yazar'ın sahnesine iddialı açıklamaları damga vurdu. Daha önce kalbinde biri olduğunu ve kısa bir süredir beraber olduğunu belirten Gönül Yazar; "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum" sözleriyle izleyenlerden büyük alkış aldı.