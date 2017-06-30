Yaptıkları müzik ve sahne shovları ile dünya standartlarını ülkemize taşıyan Gönen Kardeşler iddalı girdikleri müzik dünyasında kaliteli bir dinleyici kitlesine sahip.
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GÖNEN KARDEŞLER BAKIRKÖY GECELERİNDE
Deniz ve Demet Gönen Kardeşler her salı ve pazar Seaside Bistro Bakırköy'de İstanbullu severleri ile buluşmaya hazırlanıyor.
Etiketler: Bakırköy, gece klubü
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GÖNEN KARDEŞLER BAKIRKÖY GECELERİNDEDeniz ve Demet Gönen Kardeşler her salı ve pazar Seaside Bistro Bakırköy'de İstanbullu severleri ile buluşmaya hazırlanıyor.
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