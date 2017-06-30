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GÖNEN KARDEŞLER BAKIRKÖY GECELERİNDE

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GÖNEN KARDEŞLER BAKIRKÖY GECELERİNDE
Deniz ve Demet Gönen Kardeşler her salı ve pazar Seaside Bistro Bakırköy'de İstanbullu severleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Yaptıkları müzik ve sahne shovları ile dünya standartlarını ülkemize taşıyan Gönen Kardeşler iddalı girdikleri müzik dünyasında kaliteli bir dinleyici kitlesine sahip.

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