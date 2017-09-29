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GONCA'YA UYARI GELDİ

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GONCA'YA UYARI GELDİ
Ebru Şallı'nın aşk yaşadığı evli iş adamı Uğur Akkuş'un avukatından basın açıklaması geldi.
İşte o açıklama;
Gonca Akkuş'un, müvekkilimiz Uğur Akkuş hakkındaki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kapsamda Gonca Akkuş'un hakaret, iftira ve küçük düşürücü beyanlarına istinaden Milliyet, CNNTURK, Vatan Gazetesi'nde çıkan haberlerle ilgili İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği 2017/3084 D. İş sayılı kararla 15.09.2017 tarihinde erişim engelleme kararı verilmiştir. Kararda bu haberlerin müvekkili kamuoyu nezdinde karalayıcı, aşağılayıcı nitelikte olduğu belirtilmiştir. Karar ilişiktedir.
 
Ayrıca Gonca Akkuş'un müvekkil hakkında küçük düşürücü, aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunmaması ve iletişim araçları ile veya sair surette müvekkilimiz Uğur Akkuş'u rahatsız etmemesi yönünde 8. Aile Mahkemesinden alınan kararı da ilişikte tarafınıza gönderiyoruz. Bilindiği üzere televizyon, gazete ve internet medyası da toplu iletişim araçlarındandır. Alınan bu kararın icrasını engellememek adına Gonca Akkuş tarafından paylaşılan gerçek dışı bilgilere sayfanızda yer verilmemesini talep ediyoruz. 
  
Sitenizde yer alan ve müvekkilimize yönelik hakaret, iftira ve küçük düşürücü ifadeleri haiz işbu haberlerin kaldırılmasını talep ediyoruz.
 
 
Saygılarımla,
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