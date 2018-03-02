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Gonca Vuslateri'nin liseli hali şaşırttı!

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Gonca Vuslateri'nin liseli hali şaşırttı!
Gonca Vuslateri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor

Son olarak liseli halini paylaşan Vuslateri'nin simasının hiç değişmemiş olması şaşırttı. 1Gonca Vuslateri şimdilerde Tehlikeli Karım dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. 2015 yılında Burak Ertoğan ile dünyaevine giren Vuslateri aldığı projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Anne dizisinde Şule karakteriyle adeta devleşen Vuslateri aynı zaman Anton Çehov'un Martı oyunuyla da tiyatro severleri büyülüyor. Gonca Vuslateri, Instagram'da liseli halini paylaştı. Simasının hiç değişmemiş olması takipçileri tarafından da farkedilen oyuncunun işte liseli hali...

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