  • BIST 94.767
  • Altın 197,468
  • Dolar 5,0510
  • Euro 5,8740
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİhracat rakamları açıklandı

Gonca Sağlam'dan büyük iddia!

»
Gonca Sağlam'dan büyük iddia!
Gonca Sağlam'dan çok konuşulacak açıklama!

Ebru Şallı uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Uğur Akkuş’la birlikte tatile çıktı. Bodrum’da teknede bir hayli keyifli görünen ve tatilin tadını çıkaran çiftin bugün öpüşme görüntüleri ise magazin sayfalarını süsledi.

Uğur Akkuş’un evli olduğu dönemde, Ebru Şallı ile aşk yaşaması ise bir hayli tepki toplamıştı. Olaylı bir şekilde Gonca Akkuş’tan boşanan Uğur Akkuş öyle ki ‘boşanmalarının Ebru Şallı ile hiçbir şekilde ilgisi olmadığını kesin bir şekilde dile getirmişti.

Birlikte görüntü çok sık vermeyen Şallı ile Akkuş bugün ise Bodrum’da teknede adeta düşman çatlatırcasına mutluluk pozları verdi ve Akkuş’ta kameralara nişan yüzüğünü gösterdi.

“TEKNE KİRALIK KADIN KİRALIK”

Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam da paylaşımlarına devam ediyor. Gonca Sağlam'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Instagramın story kısmından Sağlam, şu sözleri paylaştı.

“Tekne kiralık, kadın kiralık, gülüşler kiralık,. Gerçek olan tek şey hasta bir çocuk tek başına” 

gncaisghsshsd9.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eda heyecan yarattı!02 Ağustos 2018 Perşembe 11:56
  • Bade İşçil: Tuba Büyüküstün beni mi kıskanacak?02 Ağustos 2018 Perşembe 10:39
  • Ebru Şallı bodrumda aşka geldi!02 Ağustos 2018 Perşembe 09:45
  • Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi ev alışverişinde02 Ağustos 2018 Perşembe 09:28
  • Arabada öpüşürken paparazzilere de böyle yakalandı!01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:09
  • Seksi Tuğba!01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
  • Demi Rose herkesi büyüledi!01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:25
  • Bengü havuz başında uyuya kaldı!01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:15
  • Yeni filmde horoz dövüşçüsü oldu!01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:04
  • Bebeğini düşürdüğü iddia edilen Sinem Kobal'dan ilk açıklama01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim