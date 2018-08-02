Gonca Sağlam'dan büyük iddia!

Gonca Sağlam'dan çok konuşulacak açıklama!

Ebru Şallı uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Uğur Akkuş’la birlikte tatile çıktı. Bodrum’da teknede bir hayli keyifli görünen ve tatilin tadını çıkaran çiftin bugün öpüşme görüntüleri ise magazin sayfalarını süsledi.

Uğur Akkuş’un evli olduğu dönemde, Ebru Şallı ile aşk yaşaması ise bir hayli tepki toplamıştı. Olaylı bir şekilde Gonca Akkuş’tan boşanan Uğur Akkuş öyle ki ‘boşanmalarının Ebru Şallı ile hiçbir şekilde ilgisi olmadığını kesin bir şekilde dile getirmişti.

Birlikte görüntü çok sık vermeyen Şallı ile Akkuş bugün ise Bodrum’da teknede adeta düşman çatlatırcasına mutluluk pozları verdi ve Akkuş’ta kameralara nişan yüzüğünü gösterdi.

“TEKNE KİRALIK KADIN KİRALIK”

Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam da paylaşımlarına devam ediyor. Gonca Sağlam'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Instagramın story kısmından Sağlam, şu sözleri paylaştı.

“Tekne kiralık, kadın kiralık, gülüşler kiralık,. Gerçek olan tek şey hasta bir çocuk tek başına”