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Gonca Akkuş: Ebru'ya yazıklar olsun

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Gonca Akkuş: Ebru'ya yazıklar olsun
Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş’un 10 yıllık eşi Gonca Akkuş’tan şok iddia: “Eşim çocuklarımı kaçırdı. ‘Benden tek kuruş almadan boşanırsın ya da evine dönersin’ diyor. Ebru’ya da yazıklar olsun”

Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş’un 10 yıllık eşi Gonca Akkuş’tan şok iddia: “Eşim çocuklarımı kaçırdı. ‘Benden tek kuruş almadan boşanırsın ya da evine dönersin’ diyor. Ebru’ya da yazıklar olsun”

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Eşim ‘Annem çok hasta çocukları görmek istiyor’ diye oğlumu ve kızımı aldı. Üç haftadır onları benden kaçırıyor, konuşturmuyor. 1631403_5b3499cd61e2906bee6de5cd35a5f8f9_640x640.jpg

‘Ya eve döneceksin ya da tek kuruş talep etmeden benden boşanacaksın yoksa çocukları bir daha göremezsin’ diyor. Galiba ben eve döneyim, o da Ebru ile ilişkisini sürdürsün istiyor.1631403_1c97b469e1ad11ee62d7b76dffd6dc18_640x640.jpg

Ebru Şallı’nın anne olarak empati yapmasını beklerdim. Bu işte onun da parmağı varsa yazıklar olsun. 1631403_21e6f4481a9d948615b248bd8b5460e1_640x640.jpg

Çocuklarım ve ben acı çekiyoruz. Neden günahta bu kadar ısrarcı olduklarını merak ediyorum, aşklarını yaşasınlar bizi rahat bıraksınlar. Çok acı çekiyorum, çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım.

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