Gonca Akkuş: Ebru'ya yazıklar olsun

Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş’un 10 yıllık eşi Gonca Akkuş’tan şok iddia: “Eşim çocuklarımı kaçırdı. ‘Benden tek kuruş almadan boşanırsın ya da evine dönersin’ diyor. Ebru’ya da yazıklar olsun”

Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş’un 10 yıllık eşi Gonca Akkuş’tan şok iddia: “Eşim çocuklarımı kaçırdı. ‘Benden tek kuruş almadan boşanırsın ya da evine dönersin’ diyor. Ebru’ya da yazıklar olsun”

Eşim ‘Annem çok hasta çocukları görmek istiyor’ diye oğlumu ve kızımı aldı. Üç haftadır onları benden kaçırıyor, konuşturmuyor.

‘Ya eve döneceksin ya da tek kuruş talep etmeden benden boşanacaksın yoksa çocukları bir daha göremezsin’ diyor. Galiba ben eve döneyim, o da Ebru ile ilişkisini sürdürsün istiyor.

Ebru Şallı’nın anne olarak empati yapmasını beklerdim. Bu işte onun da parmağı varsa yazıklar olsun.

Çocuklarım ve ben acı çekiyoruz. Neden günahta bu kadar ısrarcı olduklarını merak ediyorum, aşklarını yaşasınlar bizi rahat bıraksınlar. Çok acı çekiyorum, çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım.