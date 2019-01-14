Gömlek Müslüm'ün değil

Geçtiğimiz günlerde Müslüm Gürses’e ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzük Engelsiz Yaşam Vakfı’nın yılın en iyileri ödül töreninde açık artırmayla satılmış ve satıştan elde edilen gelirin de şehit ailelerine bağışlanacağı açıklanmıştı.

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur ise satılan gömlekle yüzüğün eşine ait olmadığını belirterek, Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve vakıf hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Nur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Hatıralarıma sahip çıkmak istiyorum" diyen Nur, “Şehit ailelerine yapılacak bağışla ilgili kötü bir niyetim yok, keşke daha fazla verebilsek” dedi.

‘GÖMLEKMİŞ, YÜZÜKMÜŞ DOĞRU ŞEYLER DEĞİL’

“Muhterem Nur hep parayla ilgili konularla ilgili gündeme geliyor diyorlar?” sorusuna “Bunu düşünenler o kadar saçma düşünüyorlar ki benim parayla ne gibi bir ilgim olabilir? Benim eve de paraya da ihtiyacım yok. Hiç kimse kendi hatıralarına, anılarına sahip çıkmak istemez mi? Ben sadece hatıralarıma sahip çıkmak istiyorum. Bir insan ölmüş gitmiş orada kalsın. Artık gömleğiymiş yüzüğüymüş bunlar doğru şeyler değil” diye yanıt verdi.

‘PARAYLA İŞİM YOK, HATIRALARIM BENDE KALSIN’

Mustafa Uslu’nun kendisine ev aldığı ve ayda 10 bin TL verdiği iddialarına da cevap veren Nur, şöyle dedi: “Böyle bir şey yok. Ben Mustafa Bey’e teşekkür ediyorum. Eşime çok güzel bir film yaptı. Bu benim için yetiyor. Ben sadece hatıralarımı korumak istiyorum. Mustafa Uslu’ya kızgınlığım yok, ona kırılıyorum. Bana ‘anne’ diye hitap ediyordu. Sonra da ‘o kadını susturun’ diye konuşmuş, kulağıma öyle geldi. O zaman o kadın da haklarını aramak zorunda. Belki başkaları yapsa bu film o kadar güzel olmayacaktı, tamam bu konuda teşekkür ediyorum, ama ben Mustafa Uslu değilim. Ben yalnız bir kadınım. Her türlü beni bastırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Sadece eşimle ilgili hatıralarıma sahip çıkmak istiyorum. Bunun bir suç olduğunu düşünmüyorum. Para istemiyorum, parayla bir işim yok, sadece hatıralarım bende kalsın istiyorum. Bunlar ayıp şeyler, iyi düşünsünler öyle konuşsunlar.”