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Gomis'in tavırları taraftarı çıldırtıyor

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Gomis'in tavırları taraftarı çıldırtıyor
Penaltıyı kaçırarak kupanın Akhisarspor'a gitmesine neden olan Gomis'in, karşılaşmanın ardından rakip futbolcularla gülerek sohbet etmesi taraftarı bir hayli kızdırdı.

Geçtiğimiz sezon attığı 29 golle kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan Bafetimbi Gomis, bu sezona iyi başlayamadı.

ZAM İSTEDİ VERMEDİLER
Dursun Özbek yönetiminin kendisine zam sözü verdiğini söyleyen Fransız golcü, yeni yönetimden olumsuz cevap aldı.

İstediği zammı alamayan golcü futbolcu, o günden bu yana sahada adeta tel tel dökülüyor.

HİÇ GOL ATAMADI
Sarı-kırmızıların oynadığı hazırlık maçlarında hiç gol atamayan Gomis, Süper Kupa finalinde de beklentileri karşılaşamadı.

Sahada kaldığı 120 dakika boyunca etkili olamayan yıldız futbolcu, bir de penaltı kaçırarak kupanın Akhisar'a gitmesine neden oldu.

MAÇ SONU GÜLEREK SOHBET ETTİ
Karşılaşmanın ardından rakip futbolcularla gülerek sohbet eden Gomis'in bu tavrı sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı.

Geçtiğimiz sezon kaçırdığı penaltı atışlarının ardından büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fransız golcünün bu sezonki hali Galatasaray camiasını endişelendiriyor.

 

 

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