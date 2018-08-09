Gomis: Maaş talebim farklı yerlere çekildi

Yönetimden zam talebinde bulunan ancak beklediği cevabı alamayan Bafetimbi Gomis geri adım attı. Fransız golcü, "Galatasaray'da çok mutluyum" dedi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu muhteşem performansla hem şampiyonluğa büyük katkı sağlayan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis, maaşına zam istekleri ile son dönemde gündemin ilk sırasında oturmuştu.

Tecrübeli oyuncu, tüm bunların üstüne Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçında oynadığı kötü futbol ve kaçırdığı penaltıyla büyük tepki çekti.

MAAŞ TALEBİM FARKLI YERLERE ÇEKİLDİ

Habertürk'ün haberine göre, maçın ardından hedef tahtasına koyulan Fransız santrforun, son dönemde yaşananlar konusunda kendisinin de hatalı olduğunu itiraf ettiği öğrenilirken "Bu süreçte çok yanlış anlaşıldım. Ben Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum. Kariyerimdeki ilk lig şampiyonluğunu burada kazandım. Maaş konusundaki taleplerim çok farklı yerlere çekildi. Kupa finalinde ise sadece şanssızdım. Şimdi Ankaragücü maçıyla ligi açacağız. Tıpkı geçen sezonki gibi başlatacağım gol serisiyle kendimi camiaya affettireceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dediği bildirildi.