"Gömerim Seni!"

Yeşim Salkım sosyal medya hesabından Seda Sayan'ı etiketleyerek şu olay sözleri sarf etti:

"Bak canım Kadırgalı mısın, madırgalı mısın? beni pek bağlamaz. Ben de Arnavut kızıyım. Öyle kendin konuşmayıp yanındaki ucuz, basit magazin figürlerini konuşturmayacaksın. Gönderirim seni de geldiğin yere.

Sen böyle meydanı boş bulmuşsun senelerdir. Öyle eli belinde 'Bacım, macım, macım...' bana sökmez tamam mı? Benim aldığım kültür de belli, herşey belli. Lümpenlik yapmayacaksın bana. Bilir misin lümpen ne demek?

O yanındaki soytarıları susturacaksın. Yoksa kadına şiddet hepimize şiddet... Alırız mahkemeden karar, susturmasını da biliriz. Sen hiç merak etme ama senin de gerçek yüzünü çıkartacağım bu Türkiye'de ortaya. Hiç merak etme...

Kaçak dövüşmeyeceksin bana anladın mı? Varsa söyleyecek lafın çağırırsın programına karşılıklı konuşuruz seninle. Öyle yanındaki çapsız, kültürsüz insanları konuşturtmayacaksın, tetikçileri konuşturtmayacaksın.

Siz orada beşiniz toplanın, üç tane laf ederim; oturur üç sene düşünürsünüz acaba ne demek istedi diye... Tamam mı? Bana alt yapınla gel, kültürünle gel. Bana kelime oyunları yapma... Hadi! Hadi!...

Oturacaksın güzel güzel 'Benim reytingim yok arkadaş. Benim reytinge ihtiyacım var. Azıcık etrafa zıplayacağım' diyeceksin. Kolay, hallederiz Seda Sayan. Veririz sana da reyting... O aklını başına devşir. Senin karşında Erol Köse yok.

Ne sen ne de senin yanındakiler daha beni ağzınıza alacak kadar olmadınız... On fırın ekmek yemeniz lazım. Tamam mı? Hamurunuza bakın, hamurunuza... Ekmek hamurundan pasta yapılmaz.

Sen o Hale Soygazi hanımefendiye yaptığın kıyımı buradan bana yapabileceğini falan mı zannediyorsun? Ha? Baksana sen benim gözüme... Ben bilirim hanımefendiyle de konuşmayı, lümpenle de konuşmayı...

Bu arada benim namusuma, benim kadınlığıma dil uzatacak kadar hiç biriniz olmadınız. Hodri Meydan! Hadi çıkın ispat edin! Ama ben sizinkileri ispat edeceğim... Çıkın ispat edin!"