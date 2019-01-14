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Golcüleri geliyor

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Golcüleri geliyor
Fenerbahçe de dev atılım. Son dönem de sık sık puan kayıplarıyla gündeme gelen sarı lacivertliler artık duruma son noktayı koyacak. Başkan Ali Koç kolları sıvadı dünyaca ünlü futbolcu Forvet'le transfer anlaşmalarına başlandı.

Başkan Ali Koç'un sezonun ikinci yarısında puan kaybına tahammülü yok. Hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek Sarı Lacivertli takımın gol sorununa çözüm bulundu. Yönetimle temasa geçen yıldız golcü transfere yeşil ışık yaktı.
BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ FENERBAHÇE ALIYOR

Fenerbahçe içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmak için transfere sarıldı. Takımı Ersun Yanal'a emanet ettikten sonra transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor'un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadroya katan Sarı-Lacivertliler'de sportif direktör Damien Comolli, dünyanın dört bir yanında oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
SASSUOLO'DA ÇOK MUTSUZ

Forvet için İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Khouma Babacar'ı listeye alan Sarı-Lacivertliler, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı.
İtalyan basınından Alfredopedulla'nın haberine göre; Sassuolo'da Matri, Raspadori ve Kevin-Prince Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, Fenerbahçe'ye bir adım yakın. Sarı-Lacivertliler'den gelen satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifine İtalyan ekip sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE Mİ, GALATASARAY MI?

Allnigeriasoccer.com'un okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Ighalo'nun Türkiye'ye transfer olması an meselesi... Changchun Yatai forması giyen Nijeryalı santrfor Odion Ighalo, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

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