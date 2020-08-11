Karantina döneminde bir çoğumuz gibi yemekle fazla haşır neşir olan Göksel'den kilo itirafı geldi. Ünlü şarkıcı, paylaştığı bikinili fotoğrafının altına "Bu yaz herkes biraz tombuling?" notunu yazdı. Göksel'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
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Göksel yürek hoplattı
Şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili karesi üzerinden kilo itirafında bulundu: “Bu yaz herkes biraz tombuling?”
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