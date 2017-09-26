Göksel Gümüşdağ'dan 'başkanlık' açıklaması

Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısında, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından belediye başkanlığıyla ilgili DHA'nın sorusunu yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ "Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Baş

Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısında, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından belediye başkanlığıyla ilgili DHA'nın sorusunu yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ "Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini onur ve gururla yapmaktayım. Ben 13,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim ve hala görevimde aktifim. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni belediye başkanımızı seçeceğiz. Dolayısıyla o gün, yani 28 Eylül'de o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız. Çünkü İstanbul kenti hizmete ara veremez. Hemen yeni belediye başkanımızla İstanbul halkına, İstanbul kentine hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu arada basın toplantısı sonunda verilen toplu fotoğrafta Gümüşdağ'ın 34 göğüs numarasını taşıdığı dikkat çekti.