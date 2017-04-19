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Gökhan Zan'ın AVM turu

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Gökhan Zan'ın AVM turu
Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa soyunan Gökhan Zan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Gökhan Zan, daha sonra bir mekana geçerek, burada yakın dostları ile yemek yeyip sohbet etti.

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