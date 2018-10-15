Gökhan Töre İspanya yolcusu!

Şenol Güneş ile gerginlik yaşayan 26 yaşındaki oyuncu Gökhan Töre, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi. İspanyol ekipleriyle yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulmasına rağmen fazla şans bulamayan ve özellikle uzun süre sahalardan uzak kaldığı için fiziksel olarak hazır duruma gelmediği gözlemlenen Gökhan Töre’nin, U21 maçındaki hareketlerine Şenol Güneş sinirlendi. Tavırları nedeniyle başarılı kanat oyuncusunun artık formayı kapma şansının çok zor olacağı öğrenildi. Sezon sonunda Siyah-Beyazlı Kulüple olan sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, menajerinden devre arası takım bulması konusunda istekte bulundu.

900 BİN EURO TASARUF YAPILACAK

Töre’nin menajeri, bazı İspanyol ekipleriyle görüşmeler yaptı. Olumlu geçen görüşmelerin devre arasında netleşmesi bekleniyor. Gökhan Töre, yıllık 1 milyon 800 bin euro kazanıyor. Ocak ayında yollar ayrılırsa Siyah-Beyazlı kulüp 900 bin euro tasarruf edecek. Ayrıca Beşiktaş’ın olası transferde az da olsa bir bonservis bedeli alması bekleniyor. Töre, bu sezon 8 haftalık lig sürecinde sadece 1 dakika görev aldı. Avrupa arenasında 5 maçta oynadı.

DEĞERİ 3 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ

Arda Turan ve Soldado’nun ardından ligde değeri geçen yıla oranla en fazla düşen 3. futbolcu Gökhan Töre oldu. Geçtiğimiz yıl 14 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun değeri şu anda 3 milyon euro civarında.