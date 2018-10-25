Gökçek'ten Yazıcı'ya sert yanıt!

MHP'nin Ankara'dan aday gösterileceği konuşulan Melih Gökçek, kendisi için "İş olsun diye görevden almadık" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya yüklendi. Gökçek "Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, konuk olduğu NTV ekranlarında MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiaları için, "Biz onu iş olsun diye görevden almadık" ifadesini kullandı. Yazıcı'nın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt veren Gökçek, "Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım" dedi.

SİYASETİN GÜNDEMİNE OTURDU

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstereceği konuşulan Melih Gökçek, bir anda siyasetin gündemine oturdu. AK Parti cephesinde konuyla ilgili ilk açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, "Ben, Melih beyi aradım, ne olduğunu sordum. O da bana 'Yapılmış resmi bir teklif yok, ben de okuyunca şaşırdım ama ben AK Parti'liyim' dedi. Teşekkür ederiz dedik, kapattık. O yüzden çok abartılacak bir şey yok" diyerek rutin bir açıklama yaptı.

HAYATİ YAZI: GÖREVDEN ALINMASI İŞ OLSUN DİYE İSTENMEDİ

Özhaseki'nin ardından AK Parti cephesinden ikinci açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi. Gökçek için sert ifadeler kullanan Yazıcı, "Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım" dedi.

GÖKÇEK'TEN YANIT GELDİ: TOZUNU ATARIM

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Gökçek kanadından zehir zemberek bir yanıt geldi. Yazıcı için "Sabrımı taşıma" ifadesini kullanan Gökçek, "Tozunu atarım" şeklinde konuştu.