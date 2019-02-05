Gökçe otopark kiraladı

Oyuncu Gökçe Bahadır kısa bir süre önce müzisyen Aykut Gürel ile albüm çıkarmıştı. Bahadır'ın albümün ilk klibi 6 Şubat'ta yayınlanacak.Bahadır klip çekimleri için otopark kiraladı.

Bir süredir sosyal medya hesabı üzerinden dans provalarını paylaşan Gökçe Bahadır’ın sürprizi sonunda ortaya çıktı. Albümünde yer alan ‘Sana Doğru’ adlı şarkısını kliplendiren Gökçe Bahadır 6 Şubat’ta müzik severlerin beğenisine sunulacak klibinden ilk görüntüleri paylaştı. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ