Bir süredir sosyal medya hesabı üzerinden dans provalarını paylaşan Gökçe Bahadır’ın sürprizi sonunda ortaya çıktı. Albümünde yer alan ‘Sana Doğru’ adlı şarkısını kliplendiren Gökçe Bahadır 6 Şubat’ta müzik severlerin beğenisine sunulacak klibinden ilk görüntüleri paylaştı.
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Gökçe otopark kiraladı
Oyuncu Gökçe Bahadır kısa bir süre önce müzisyen Aykut Gürel ile albüm çıkarmıştı. Bahadır'ın albümün ilk klibi 6 Şubat'ta yayınlanacak.Bahadır klip çekimleri için otopark kiraladı.
Etiketler: Gökçe bahadır, şarkı, klib
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Gökçe otopark kiraladıOyuncu Gökçe Bahadır kısa bir süre önce müzisyen Aykut Gürel ile albüm çıkarmıştı. Bahadır'ın albümün ilk klibi 6 Şubat'ta yayınlanacak.Bahadır klip çekimleri için otopark kiraladı.
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- 16:46 - Kripto para dolandırıcılarına operasyon
- 16:16 - Dedeman vefat etti
- 16:04 - ABD'de Suriye'ye yerleşmeye çalışıyor
- 15:17 - New York moda haftası öncesi hazırlık
- 15:02 - Şeyma DJ sevgilisiyle aynı evde
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